Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Zelikman
SK Hynix получил заказы на свои производственные мощности вплоть до конца 2025 года
Компания является одним из ключевых игроков в сфере искусственного интеллекта

реклама

  SK Hynix Inc. объявила, что ее производственные мощности по выпуску высокоскоростных чипов памяти почти полностью зарезервированы на следующий год, что указывает на высокий спрос на полупроводники, необходимые для разработки искусственного интеллекта.

реклама

  Компания планирует начать массовое производство своего чипа HBM следующего поколения в третьем квартале с целью опередить Samsung Electronics Co. в производстве передовых компонентов, которые работают с ускорителями Nvidia Corp. для создания и развертывания платформ искусственного интеллекта. SK Hynix является одним из ключевых поставщиков критически важных компонентов для быстрого роста сервисов, подобных ChatGPT, от США до Китая. Компания, выручка которой выросла более чем на 20% в первом полугодии, рассчитывает продолжить лидировать на рынке поставок чипов HBM.

  Акции SK Hynix оставались относительно стабильными на Сеульской фондовой бирже в четверг. В прошлом месяце SK Hynix объявила, что планирует инвестировать около $14,6 миллиарда в строительство нового комплекса микросхем памяти в Южной Корее для удовлетворения растущего спроса. Компания также планирует построить упаковочный завод стоимостью $4 миллиарда, первый в США.

  Финансовый директор Ким У Хен сказал в ответ на вопрос о том, как компания будет финансировать инвестиции, что он ожидает получения достаточных средств от своей операционной деятельности для финансирования необходимых проектов. В краткосрочной и долгосрочной перспективе компания планирует обеспечить капитал за счет сбалансирования генерирования денежных потоков и своего финансового положения.

#nvidia #технологии #искусственный интеллект #чипы #sk hynix
+
Написать комментарий (0)
Россия и Индия готовят совместный научный проект в Арктике
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Китайский производитель спецтехники XCMG установил рекорд грузоподъемности с помощью крана XCA4000
12
Китайские космонавты вернулись на Землю после рекордной миссии «Шэньчжоу-17»
4
Epic Games подтвердила, что Fortnite вернется на iPad
+
Google увольняет своих сотрудников из команд, работавших над Python, Flutter и Dart
+
Samsung анонсирует умные часы Galaxy Watch 7 с ИИ-сенсором глюкозы
4
Huawei представила телевизор Smart Vision 4 SE со встроенной Full HD камерой
+
В Одессе после прилётов "Искандеров" в склады "Новой почты" прозвучали звуки вторичной детонации
4
Российские учёные вместе с зарубежными коллегами разработали дешёвые и эффективные солнечные панели
+
Новейший и самый крупный авианосец Китая приступил к ходовым испытаниям
+
Трассировку лучей в AMD RDNA4 называют совершенно новой разработкой, а не доработкой существующей
20
Японские эксперты опровергли информацию о наличии в смартфоне Huawei Pura 70 более 90% компонентов китайского производства
3
Инсайдеры назвали 128 смартфонов Xiaomi, которые в 2024 могут получить новую HyperOS
+
Huawei Pura 70 и Pura 70 Pro с чипом Kirin будут выпущены на мировом рынке
+
Илон Маск планирует космические путешествия на Луну, Марс и МКС
+
Представлен процессор AmpereOne-3: 256 ядер, 3-нм техпроцесс TSMC, PCIe 6.0 и 12-канальная DDR5
1
Австралия намерена построить первый в мире коммерчески оправданный квантовый компьютер
+
Samsung подтверждает, что линейка Galaxy Watch 7 будет иметь три модели
+
ИИ создает реалистичный трейлер к «Симпсонам» и другим культовым мультсериалам
2
С модом DreamPunk, игра Cyberpunk 2077 почти неотличима от реальности
+
Новые находки указывают на то, что на древнем Марсе была среда, подобная земной
+

Популярные статьи

5 причин, по которым я храню важные данные на восьми старых HDD, а не покупаю новый большого объема
34
ТОП-6 жестких дисков для домашнего или игрового ПК — рейтинг 2024 года
15
Три неплохих фильма о гангстерах (субъективный обзор)
1
Как я собирал игровой ПК за 1 000 000 рублей, и почему мне не хватило денег на монитор
59
The Callisto Protocol: тот же Dead Space - вид сбоку (субъективный обзор)
65
Не работает локальный репозиторий Debian - решение проблемы, и за что многие не любят Linux
71
Обзор игры Half-Life 2 - Период полураспада продолжается
7
Моё мнение о Sea of Thieves на PS5 (PushSqare)
2
Выбираем игровой ноутбук по разумной цене – почему в продаже нет идеального геймерского лэптопа
2
Обзор игрового ноутбука ASUS ROG Zephyrus G16 (2024)
+

Сейчас обсуждают

Колючка
14:50
ты уснул и сигаретой и сделал пожар? поэтому живёшь в сарае?
GeForce RTX 4060, RTX 3060 или RX 7600 - какую видеокарту выбрать для игр в разрешении Full HD
Eppius
14:49
Надо рассказать британским экспертам как за 20 минут избавится от их острова никого при этом не мобилизуя и освободить планету от мерзавцев навсегда. Американцам тоже стоит об этом поведать уже про и...
Британские эксперты рассказали, как мобилизовать 2 миллиона украинцев и затянуть конфликт до 2026г
whitespirit
14:49
почему два раза врот?
GeForce RTX 4060, RTX 3060 или RX 7600 - какую видеокарту выбрать для игр в разрешении Full HD
Легенда
14:48
кто тебе такую глупость сказал?
GeForce RTX 4060, RTX 3060 или RX 7600 - какую видеокарту выбрать для игр в разрешении Full HD
Dzhereli
14:47
Не понравилась. Банальный сюжет . Левел дизайн тюрьмы идиотский. Как будто 100 лет была заброшена но для гг ее решили наполнить заключёнными и мутантами.
The Callisto Protocol: тот же Dead Space - вид сбоку (субъективный обзор)
Eppius
14:46
Мороз -25, печка,музыка,подогревы,фары. Запас хода сразу раза в три упадет.
Cybertruck появился на дорогах России
Легенда
14:46
ходи и мучайся в догадках наркош.
GeForce RTX 4060, RTX 3060 или RX 7600 - какую видеокарту выбрать для игр в разрешении Full HD
Апшеронский скакел
14:45
Неужели не понятно, что машинкой кожу снимали, чтоб пересадить на обгоревшие части тела?
GeForce RTX 4060, RTX 3060 или RX 7600 - какую видеокарту выбрать для игр в разрешении Full HD
FelsheR-ZVZVZVzzvv
14:44
нигде?
GeForce RTX 4060, RTX 3060 или RX 7600 - какую видеокарту выбрать для игр в разрешении Full HD
Андрей Путилов
14:44
В смысле не требуется?! И гонки - двигатель прогресса и технологий, и ИИ - это и есть технологии. Можно про шахматные движки сказать, не интересно за ними смотреть, давай людей. Но они есть и нужны, п...
JP: Солдатам ВСУ под Очеретино приказали быть готовыми к перемещениям
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем