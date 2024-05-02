Компания является одним из ключевых игроков в сфере искусственного интеллекта

SK Hynix Inc. объявила, что ее производственные мощности по выпуску высокоскоростных чипов памяти почти полностью зарезервированы на следующий год, что указывает на высокий спрос на полупроводники, необходимые для разработки искусственного интеллекта.

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Компания планирует начать массовое производство своего чипа HBM следующего поколения в третьем квартале с целью опередить Samsung Electronics Co. в производстве передовых компонентов, которые работают с ускорителями Nvidia Corp. для создания и развертывания платформ искусственного интеллекта. SK Hynix является одним из ключевых поставщиков критически важных компонентов для быстрого роста сервисов, подобных ChatGPT, от США до Китая. Компания, выручка которой выросла более чем на 20% в первом полугодии, рассчитывает продолжить лидировать на рынке поставок чипов HBM.

Акции SK Hynix оставались относительно стабильными на Сеульской фондовой бирже в четверг. В прошлом месяце SK Hynix объявила, что планирует инвестировать около $14,6 миллиарда в строительство нового комплекса микросхем памяти в Южной Корее для удовлетворения растущего спроса. Компания также планирует построить упаковочный завод стоимостью $4 миллиарда, первый в США.

Финансовый директор Ким У Хен сказал в ответ на вопрос о том, как компания будет финансировать инвестиции, что он ожидает получения достаточных средств от своей операционной деятельности для финансирования необходимых проектов. В краткосрочной и долгосрочной перспективе компания планирует обеспечить капитал за счет сбалансирования генерирования денежных потоков и своего финансового положения.