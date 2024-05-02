Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Zelikman
В Nvidia считают, что их решения для искусственного интеллекта являются ультимативными
Компания не видит необходимости в развитии таких продуктов как NPU, на фоне высокой производительности GPU в сфере ИИ

реклама

  Nvidia недавно выпустила внутреннюю презентацию, в которой объясняется предпочтение компанией дискретных графических процессоров (GPU) перед нейронными процессорами (NPU) для запуска локальных генеративных приложений искусственного интеллекта. Компания считает, что производитель видеокарт может рассматривать процессоры других компаний как угрозу.

реклама

  Intel пытается продвигать свои процессоры Meteor Lake как новый класс "ПК с искусственным интеллектом", который предназначен для операций на основе искусственного интеллекта и не зависит от крупных центров обработки данных в облаке. Microsoft и Qualcomm также планируют выпустить больше компьютеров на базе искусственного интеллекта позже в этом году, в то время как Apple стремится занять лидирующие позиции в 2024 году со своими грядущими процессорами M4 и A18 bionic.

  Microsoft пытается продвигать свои сервисы как неотъемлемую часть нового тренда, включая своего виртуального помощника Second Pilot, в качестве требований для всех ПК с искусственным интеллектом. Однако, Nvidia считает, что ее видеокарты RTX лучше подходят для задач на основе искусственного интеллекта, предполагая, что процессоры не нужны и что миллионы ПК с поддержкой искусственного интеллекта уже используются.

  Microsoft утверждает, что для следующего поколения ПК на базе искусственного интеллекта требуемая производительность должна составлять не менее 40 триллионов операций в секунду, но в презентации Nvidia утверждает, что ее видеокарты RTX уже могут достигать 100-1300 максимальных значений. Производитель графических процессоров заявляет, что чипы, аналогичные текущим RTX серий 30 и 40, являются отличными инструментами для создания контента, повышения производительности, создания чат-ботов и других приложений, использующих большие языковые модели. Ожидается, что мобильная GeForce RTX 4050 превзойдет Apple M3, в то время как RTX 4070 достигает "флагманской производительности" в стабильной версии Diffusion 1.5.

  Чтобы продемонстрировать уникальные возможности своей технологии, Nvidia выпустила обновление для ChatRTX. Этот чат-бот на базе Nvidia TensorRT-LLM работает локально на любом ПК с графическим процессором RTX серии 30 или 40 и не менее чем 8 ГБ видеопамяти. Что отличает ChatRTX, так это его способность отвечать на запросы на нескольких языках путем сканирования документов или видеороликов YouTube, предоставленных пользователями. Он совместим с текстовыми форматами, такими как pdf, doc, docx и XML.

  Хотя Nvidia утверждает, что является бесспорным лидером по производительности встроенного искусственного интеллекта, это не означает, что ее конкуренты откажутся от борьбы. Напротив, ожидается усиление конкуренции, исследований и разработок на рынке NPU, поскольку компании стремятся вытеснить Nvidia.

#nvidia #видеокарты #процессоры #искусственный интеллект #rtx #чипы
+
Написать комментарий (0)
Выход в этом году только RTX 5090 по-прежнему считается инсайдерами наиболее вероятным сценарием
Qualcomm назвала финансовые результаты очередного квартала
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Китайский производитель спецтехники XCMG установил рекорд грузоподъемности с помощью крана XCA4000
12
Китайские космонавты вернулись на Землю после рекордной миссии «Шэньчжоу-17»
4
Epic Games подтвердила, что Fortnite вернется на iPad
+
Google увольняет своих сотрудников из команд, работавших над Python, Flutter и Dart
+
Samsung анонсирует умные часы Galaxy Watch 7 с ИИ-сенсором глюкозы
4
Huawei представила телевизор Smart Vision 4 SE со встроенной Full HD камерой
+
F-35С поступают с завода с техническими неполадками – в крыле истребителя нашли пластиковый скребок
5
Российские учёные вместе с зарубежными коллегами разработали дешёвые и эффективные солнечные панели
+
Новейший и самый крупный авианосец Китая приступил к ходовым испытаниям
+
В Одессе после прилётов "Искандеров" в склады "Новой почты" прозвучали звуки вторичной детонации
2
Трассировку лучей в AMD RDNA4 называют совершенно новой разработкой, а не доработкой существующей
20
Японские эксперты опровергли информацию о наличии в смартфоне Huawei Pura 70 более 90% компонентов китайского производства
3
Инсайдеры назвали 128 смартфонов Xiaomi, которые в 2024 могут получить новую HyperOS
+
Huawei Pura 70 и Pura 70 Pro с чипом Kirin будут выпущены на мировом рынке
+
Представлен процессор AmpereOne-3: 256 ядер, 3-нм техпроцесс TSMC, PCIe 6.0 и 12-канальная DDR5
1
Австралия намерена построить первый в мире коммерчески оправданный квантовый компьютер
+
Энтузиаст превратил QLC накопитель в SLC, повысив ресурс в десятки раз
4
Samsung подтверждает, что линейка Galaxy Watch 7 будет иметь три модели
+
С модом DreamPunk, игра Cyberpunk 2077 почти неотличима от реальности
+
ИИ создает реалистичный трейлер к «Симпсонам» и другим культовым мультсериалам
2

Популярные статьи

5 причин, по которым я храню важные данные на восьми старых HDD, а не покупаю новый большого объема
33
ТОП-6 жестких дисков для домашнего или игрового ПК — рейтинг 2024 года
15
Три неплохих фильма о гангстерах (субъективный обзор)
+
Как я собирал игровой ПК за 1 000 000 рублей, и почему мне не хватило денег на монитор
56
The Callisto Protocol: тот же Dead Space - вид сбоку (субъективный обзор)
63
Не работает локальный репозиторий Debian - решение проблемы, и за что многие не любят Linux
62
Моё мнение о Dragon’s Dogma 2 (PushSqare)
2
Обзор игры Half-Life 2 - Период полураспада продолжается
7
Моё мнение о Sea of Thieves на PS5 (PushSqare)
2
Выбираем игровой ноутбук по разумной цене – почему в продаже нет идеального геймерского лэптопа
2

Сейчас обсуждают

Максим Беляков
13:29
Это гайд как 100к слить, ужас бушная 3070 в пк за 100к, ещё и старый проц на устаревшем сокете
Собираем эконом-ПК для любителя Ведьмака 3 и Киберпанка 2077
ev_rus
13:28
Главное не рабы, как в новой свинарнии
МИД Латвии: Некоторые страны Запада дали Украине «зелёный свет» на удары по территории России
Вячеслав Безруков
13:27
Я может слепой или отсек для БП тут невидимый? Или БП приматывается скотчем сверху? Или он закрывает всю переднюю панель и озлаждению хана?
DeepCool представила новый корпус CH160 ITX
Hunter Bows
13:22
Это проблема разработчиков - искать возможные варианты использования и писать под них тексты об ошибках. Почему-то самый обычный блокнот (kate) в состоянии определить, есть у него доступ к файлу или н...
Не работает локальный репозиторий Debian - решение проблемы, и за что многие не любят Linux
PanzerK
13:22
А моё мнение что ваше место... в чёрном списке.
Моё мнение о Sea of Thieves на PS5 (PushSqare)
Сергей Медков
13:20
Да все уже, нельзя мышкой админить вин-сервера, ну, если, конечно, ты не динозавр, застрявший во временах 2003 винды... Хотя и там не редко нужно было полазить в cmd, особенно, при диагностике.
Не работает локальный репозиторий Debian - решение проблемы, и за что многие не любят Linux
Сергей Медков
13:17
Если каждую строчку кода оборачивать в проверку выполнения, а еще и смотреть на результаты проверок, то у тебя получится мегатормозное приложение, поэтому блоки кода обарачивают в конструкции вида try...
Не работает локальный репозиторий Debian - решение проблемы, и за что многие не любят Linux
Hunter Bows
13:16
Игры - это вполне себе прикладной вариант использования ОС. У меня манджаро только под них и стоит. У чумбы проблема как раз в прослойке между креслом и монитором, лол
Не работает локальный репозиторий Debian - решение проблемы, и за что многие не любят Linux
Шава на Коммунистической
13:16
Т.е. последовал таки совету? Ай молодец!
Солнечные фермы и электростанции - энергия будущего или угроза природе
ev_rus
13:15
Шишкин, ты нас замахиваешь огромной кучей бесмысленных сообщений
The Callisto Protocol: тот же Dead Space - вид сбоку (субъективный обзор)
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем