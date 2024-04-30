Остатки группировки движутся в сторону населённого пункта Архангельское

Российские военные увеличивают свою подконтрольную зону в окрестностях Очеретино, и попытки формирований Киева повлиять на ситуацию оказались безуспешными. Согласно актуальной информации с передовой, украинские формирования оставили львиную часть своих позиций между Очеретино и Керамиком и отступили в сторону Архангельского.

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С приближением вечера 30 апреля украинские военные подразделения начали снимать со своих позиций в районе Керамика и отступать в сторону Архангельского. Сообщается, что украинские военные не в состоянии организовать централизованное сопротивление из-за концентрации подразделений из разных бригад, начиная от националистических батальонов и заканчивая иностранными добровольцами с отрядами территориальной обороны. В то же время украинская сторона испытывает нехватку резервов, и Авдеевская группировка оказалась разделенной на две части.

Хотя централизованного сопротивления нет, все еще поступают сообщения о попытках прикрыть отступление контрбатарейным огнем. Ситуация для украинских военных ухудшается из-за нехватки резервов, сообщает военные корреспонденты.

Киев признает продвижение российских войск, а украинская общественность сообщает об их успешном наступлении в направлении Новоалександровки, которая находится на пути к трассе Покровск — Константиновка. Помимо этого, ударные группы российской армии наступают в районе Керамика. По сути, российская армия продвигается через Очеретино и выходит в тыл оборонительной линии украинских военных на этом участке. В Киеве считают, что главной целью наступающих российских военных является Покровск.