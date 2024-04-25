Новый процессор позволит использовать технологии искусственного интеллекта непосредственно на самом устройстве без необходимости прибегать к облачным сервисам

Новый чип искусственного интеллекта в Купертино будет производиться с использованием 3-нм технологического процесса TSMC, который является одним из самых передовых решений, доступных для производства полупроводников. 3-нм технологический процесс обещает значительные улучшения как в энергоэффективности, так и в производительности по сравнению с предыдущими поколениями, такими как 5-нм и 7-нм.

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В отличие от других крупных технологических компаний, которые сосредоточены на предоставлении пользователям услуг искусственного интеллекта через Интернет, ожидается, что Apple отдаст приоритет решениям с искусственным интеллектом для устройств. В будущих мобильных устройствах Apple может интегрировать важные компоненты NPU (Neural Processing Unit) для эффективной обработки алгоритмов машинного обучения и больших языковых моделей. Такой локальный подход соответствует вниманию Apple к конфиденциальности пользователей.

Пользовательский процессор, предназначенный для ускорения искусственного интеллекта на стороне сервера, может оказаться полезным для Apple, особенно учитывая, что некоторые задачи искусственного интеллекта, такие как обучение LLM, в ближайшем будущем могут остаться непрактичными для локальных устройств. Использование прогнозируемого нового процессора может поддержать стратегию вертикальной интеграции Apple, аналогичную ее подходу к чипам на базе ARM, используемым в ее последних устройствах.

В то время как Nvidia продолжает доминировать на рынке со своими графическими процессорами для ускорения искусственного интеллекта и серверными процессорами, многие компании стремятся к независимости, разрабатывая свои собственные процессоры. Сообщается, что Microsoft и AMD сотрудничают в работе над новым чипом, в то время как Google недавно представила процессор Axion на платформе Arm для эффективной обработки данных искусственного интеллекта в облаке.