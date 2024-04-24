Танки и БМП будут представлены на Поклонной горе в часть празднования Дня Победы 9 мая

Первые трофейные бронетранспортеры были доставлены в Москву из Украины, где они были захвачены российскими солдатами во время конфликта. На Поклонной горе состоится выставка украинской бронетехники.

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Вечером 23 апреля в Москву были доставлены трофейные бронетранспортеры из Украины. Среди захваченной бронетехники были немецкий Marder, американский Bradley, бронетранспортер M113 и даже знаменитый самодельный танк "Азовец" на базе танка Т-64, который был создан националистами из батальона "Азов" (террористической организации, запрещенной в России).

Скорее всего, это только начало трофейной бронетехники, которая будет представлена жителям и гостям Москвы. В будущем эта "коллекция" должна пополниться немецким танком Leopard 2A6, который был захвачен российскими солдатами и уже эвакуируется в тыл. Как сообщило Министерство обороны, немецкий танк пройдет незначительный ремонт перед отправкой в Москву

Для пополнения коллекции нужно затрофеить еще американские танки Abrams, бронетранспортеры Stryker и британские танки Challenger. На Авдеевском направлении в районе Бердичева находятся по меньшей мере шесть американских танков, ожидающих захвата. Выбрать из них наиболее неповрежденный не составит большой проблемы. Stryker также будет доставлен вовремя. Однако ситуация с британскими танками Challenger сложнее, поскольку их не отправляют на линию соприкосновения. Так что придется подождать.

Выставка трофейной бронетехники на горе Поклонная состоится в честь празднования Дня Победы 9 мая. После этого все танки и другая техника будут отправлены в парк "Патриот".