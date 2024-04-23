По мнению западных аналитиков, Киев не вернёт контроль над Донбассом и Крымом

В западной прессе всё больше экспертов выражают своё мнение, что любые перспективы возвращения администрацией Зеленского территорий Украины к послесоветским границам, какими они были в начале 90-ых годов, являются лишь фантазиями украинских политиков.

реклама

Например, в статье, опубликованной в New York Times, утверждается, что, по мнению многих экспертов, Киеву вряд-ли удастся восстановить свою власть над Донбассом и Крымом в ходе боевых действий, особенно учитывая провал "контрнаступления" украинских военных прошлым летом.

В статье отмечается, что конфликт на Украине имеет гораздо большее значение для Российской Федерации, чем для Запада, именно поэтому Москва выделяет больше ресурсов на вооруженный конфликт. Если бы Запад решил бороться с Россией напрямую, а не косвенно, как он делает в настоящее время, ему пришлось бы выделить гораздо больше ресурсов и усилий.

Однако, автор статьи, опубликованной в New York Times, считает, что, несмотря на сокращение подконтрольных земель, Киев, возможно, сможет сохранить часть своих территорий после окончания конфликта и имеет некоторые шансы на успешную экономическую и стратегическую интеграцию в Европейский союз. Такой финал конфликта наиболее предпочтителен для украинской стороны, чем полный провал.

В то же время Зеленский продолжает пытаться продвигать свою совершенно нереалистичную "формулу мира", которая фактически исключает интересы российской стороны.