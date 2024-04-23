Киев сталкивается с участившимися случаями оставления своих позиций передовыми формированиями

Командование украинских формирований начало расследование обстоятельств отвода подразделений 115-й отдельной механизированной бригады Вооруженных Сил Украины с позиций в Очеретино. Об этом сообщили украинские СМИ.

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По словам представителей украинского военного руководства, отвод подразделений 115-й ОМБр с позиций в Очеретино позволил российским силам осуществить прорыв. Однако, такая ситуация была полностью ожидаемой. На передовой войсковые подразделения Киева сталкиваются с большими сложностями. Наиболее насущными проблемами являются нехватка боеприпасов, особенно артиллерийских снарядов, и нехватка живой силы. Помимо этого, российские Воздушно-Космические Силы имеют превосходство в небе, превосходство России также заключается в артиллерии и боеприпасах, а слабые украинские линии обороны или их полное отсутствие в определенных районах усугубляют ухудшение ситуации для украинских войск.

На Авдеевском направлении линии соприкосновения российская армия в настоящее время показывает успехи в наступательных операциях.

Несколько населенных пунктов уже освобождены после ухода украинских военных из Авдеевки. В настоящее время продолжаются бои между российскими войсками и украинскими формированиями, которые пытаются удержать несколько населенных пунктов.

Даже проукраинские военные эксперты считают потерю этих населенных пунктов в ближайшем будущем неизбежной. Такая же обстановка - и на Артемовском направлении, где бойцы продвигаются к Часов Яру, который имеет стратегическое значение для украинских военных на этом направлении.