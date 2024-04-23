Сообщается о взрывах в Киевской, Одесской, Херсонской и Харьковской областях

В ночь c 22 на 23 апреля Воздушно-Космические Силы России нанесли комбинированные удары по объектам украинских формирований в различных регионах. В Киеве и прилегающих районах раздались громкие взрывы.

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Поступают сообщения, что взрывы прогремели не только в столице Украины, но и в районах Василькова и Буковеля. По меньшей мере одна зенитно-ракетная установка была подбита к югу от Киева. В Одессе и Одесской области была слышна серия взрывов. После одной из атак вспыхнул пожар в портовой инфраструктуре, которую администрация Зеленского готовила для приеме судов с иностранным оружием.

По итогам одного из ударов в небо поднялся мощный столб огня и дыма. Считается, что был нанесен ракетный удар по складу горюче-смазочных материалов, используемому силами ВСУ на южном фронте.

Взрыв также был слышен в районе порта Ильичевск. Это вторая атака на портовую инфраструктуру в этом регионе за последние два дня. Была проведена серия обстрелов пунктов дислокации личного состава Вооруженных Сил Украины на правом берегу реки Днепр в Херсонской области.

Стоит отметить, что накануне нападение было совершено на Харьковскую телебашню, в которой размещалось оборудование для связи между вооруженными силами и в разведывательных целях. В то же время с украинской стороны есть опасения, что возникнут значительные трудности с передачей украинских каналов в Харьковской области из-за разрушения этого оборудования.