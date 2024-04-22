По словам военного, бригаде необходимо было пройти доукомплектацию, но по причине отсутствия боеспособных резервов ее забрасывают на передовую

Российской армии удалось захватить Очеретино благодаря отступлению украинских подразделений, которые ранее обороняли этот район, заявляют в ВСУ. Теперь 47-й отдельной механизированной бригаде придется закрывать дыры в обороне, что вызывает недовольство у командира роты Николая Мельника.

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Вхождение российских штурмовых групп в Очеретино стало возможным после того, как некоторые подразделения ВСУ просто покинули свои позиции. Сейчас на защиту данного населенного пункта будет брошена 47-я бригада ВСУ, которую должны были давно вывести на переформирование после сражений под Авдеевкой. Однако не хватает резервов у генштаба, поэтому бригада продолжает сражаться.

"Стремительное продвижение российских войск стало возможным из-за того, что некоторые подразделения просто ушли со своих позиций. Надеюсь, их расформируют и переобучат в штурмовики", - сообщил Мельник.

47-ю отдельную механизированную бригаду ВСУ передвинули под Авдеевку в качестве стратегического резерва для организации обороны, учитывая уход с позиций 3-й штурмовой бригады ВСУ, состоящей в основном из националистов из "Азова", террористической организации, запрещенной в России. После боестолкновений измождённую бригаду необходимо было отвести на доукомплектацию, но некому ее заменить, из-за этого её остатки продолжают участвовать в боевых действиях под Бердычами и сейчас в Очеретино.

Об успехе российских войск ранее сообщало военные корреспонденты, отмечая, что штурмовые группы российской армии прорываются в центр села, расширяя зону контроля.