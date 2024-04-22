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Российской армии удалось захватить Очеретино благодаря отступлению украинских подразделений, которые ранее обороняли этот район, заявляют в ВСУ. Теперь 47-й отдельной механизированной бригаде придется закрывать дыры в обороне, что вызывает недовольство у командира роты Николая Мельника.
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Вхождение российских штурмовых групп в Очеретино стало возможным после того, как некоторые подразделения ВСУ просто покинули свои позиции. Сейчас на защиту данного населенного пункта будет брошена 47-я бригада ВСУ, которую должны были давно вывести на переформирование после сражений под Авдеевкой. Однако не хватает резервов у генштаба, поэтому бригада продолжает сражаться.
"Стремительное продвижение российских войск стало возможным из-за того, что некоторые подразделения просто ушли со своих позиций. Надеюсь, их расформируют и переобучат в штурмовики", - сообщил Мельник.
47-ю отдельную механизированную бригаду ВСУ передвинули под Авдеевку в качестве стратегического резерва для организации обороны, учитывая уход с позиций 3-й штурмовой бригады ВСУ, состоящей в основном из националистов из "Азова", террористической организации, запрещенной в России. После боестолкновений измождённую бригаду необходимо было отвести на доукомплектацию, но некому ее заменить, из-за этого её остатки продолжают участвовать в боевых действиях под Бердычами и сейчас в Очеретино.
Об успехе российских войск ранее сообщало военные корреспонденты, отмечая, что штурмовые группы российской армии прорываются в центр села, расширяя зону контроля.