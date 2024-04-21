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Zelikman
Без тотальной мобилизации на Украине в США бы не одобрили выделение помощи Киеву
Об этом сообщил дипломатический источник из Брюсселя

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  Тотальная мобилизация на Украине стала ключевым условием для возобновления поставок американского оружия. Принятие обновлённого закона о мобилизационных мероприятиях в Киеве стало главным шагом для получения дополнительного вооружения.

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  Эту информацию подтвердил дипломатический источник в Брюсселе. Новый закон о тотальной мобилизации был принят специально для согласования с готовящимся законопроектом в США, поскольку поставки оружия бесполезны без готовых бойцов. Теперь, согласно западным планам, Зеленский должен сформировать армию, которую США будут вооружать по мере возможностей.

  "Принятие жесткого закона о мобилизации на Украине стало условием для новых поставок оружия от стран НАТО. Поставки считаются целесообразными лишь при наличии обученного военного персонала и своевременном восполнении потерь", - отмечает дипломат.

  Украинские источники ранее утверждали, что Зеленский обещал американцам мобилизовать от ста до трехсот тысяч бойцов после одобрения дополнительного финансирования и отправить их на подготовку к осеннему наступлению, поддерживая таким образом Байдена и демократов в предвыборной кампании. Зеленский намерен загнать в окопы более полумиллиона человек, стремясь к "перемоге" и возвращению к границам 1991 года.

  Также источник из Офиса Президента Украины сообщал, что на фоне недовольства среди народа власти вынуждены были принять изменённую версию законопроекта, а уже затем вводить в него самые жёсткие меры и положения.

#украина #сша #политика #всу #мобилизация #помощь
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