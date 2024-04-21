Данной техникой будут снабжаться подразделения пехоты и ВДВ

Накануне Пентагон сообщил о передаче американской армии первого серийного легкого танка M10 Booker, известного как "Мобильная Защищенная Платформа с Огневой Мощью" (MPF). Новые машины начали поставлять в 82-ю Воздушно-десантную дивизию, размещённую в Форт-Либерти, Северная Каролина.

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Booker, созданный General Dynamics Land Systems, объединяет хорошую систему огня и повышенную мобильность, характерные для тяжелых танков, но масса танка около 35 тонн, что существенно легче по сравнению с Abrams M1A2 в 63 тонны. Текущий контракт на $1,14 миллиарда, подписанный летом 2022 года, предусматривает производство 96 серийных машин.

Согласно плану, каждый батальон легкой пехоты и десанта получит по нескольку танков M10, чтобы иметь возможность пробивать оборонительные линии противников, вести прямой бой и уничтожать вражеские танки в условиях, когда другая американская техника может быть неэффективна из-за особенностей местности.

M10 Booker вооружен 105-миллиметровой пушкой, способной поражать как пешие отряды, так и бронированную технику, а бронебойными снарядами APFSDS он может уничтожать разнообразные цели, включая укрепления. Ещё имеется 7,62-миллилитровый пулемет. На командирский люк установлен пулемёт 12,7-мм.

Дизельный двигатель даёт возможность разогнаться до 65 км/ч и преодолевать расстояния в 480 километров. Относительно легкая конструкция и малогабаритные размеры позволяют перебрасывать его воздушным путем. Гусеницы спроектированы для эффективного сцепления с различными типами грунта.

M10 Booker использует модульную броню, обеспечивающую ремонтопригодность даже на отдалении от военных баз. Машина также имеет противоминную броню и системой активной защиты от ПТУР.