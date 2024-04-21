Ранее компания сообщила, что сократит 10% сотрудников

Tesla Inc. снизила цены на свои автомобили в Китае и США в ответ на разочаровывающие продажи в первом квартале, что привело к увеличению запасов. Теперь компания решает сократить производство, чтобы нивелировать свои проблемы.

реклама

В Китае цены на всю линейку снизились: Model 3 теперь доступна за 231 900 юаней, а Model Y - за 249 900 юаней. В США цены на Model Y снизились до 42 990 долларов, а также на другие модели. Эти изменения последовали за неделей событий для компании, начавшейся с сокращения персонала и уходом двух топ-менеджеров. Tesla также призвала акционеров проголосовать заново по компенсационному пакету для Илона Маска на 56 миллиардов долларов.

В пятницу было отозвано почти 3900 пикапов Cybertruck из-за проблем с педалью акселератора, а Маск отменил поездку в Индию из-за "тяжелых обязательств".

Tesla объявит о прибыли за первый квартал 23 апреля. Ее акции снизились более чем на 40% в этом году из-за опасений по поводу падения продаж и конкуренции, а также плана Маска "прижаться к стенке" в автономной технологии. Продажи Tesla в первом квартале упали до 386 810 автомобилей, что ниже ожиданий аналитиков. Доля компании на китайском рынке сократилась с 10,5% до 6,7% за последние кварталы, несмотря на увеличение общего объема продаж в стране.

Производственные графики на заводе в Шанхае были сокращены, и поставки из него уменьшились. Компания постепенно уступает всё больше позиций на мировом рынке своим конкурентам. Наиболее мощную конкуренцию компании составляют китайские бренды.