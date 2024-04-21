За данный посёлок проходили ожесточённые бои и, понеся тяжёлые потери, украинские формирования перестали перебрасывать к нему резервы

С Южного направления поступают хорошие новости: успешная операция по захвату Новомихайловки завершилась полным триумфом российских вооруженных сил. Вчера морпехи 155-й бригады освободили населенный пункт от остатков украинских формирований.

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Эти сообщения поступили от российских корреспондентов. Новомихайловка теперь находится под контролем российских войск, которые вытеснили киевские части из села и подошли к его западным окраинам. Остается провести окончательную очистку от украинских подразделений, если они еще остаются на месте, но основная часть работы выполнена, Вооруженные Силы Украины отступили.

Украинские военные и проукраинские Telegram-каналы, также признают, что Новомихайловка практически полностью находится под контролем российских войск. Морпехи 155-й бригады официально объявили о захвате Новомихайловки. В тяжелейших боях украинские войска сражались за каждый дом, но были вынуждены отступить перед нашими. Бойцы 79-й ДШБ ВСУ получили заметные потери и отошли, после чего не смогли вернуться. Бои в Новомихайловке были жестокими, но российские войска смогли оперативно занять почти половину территории села. Продвижение было затруднено созданием мощного укрепрайона на западной окраине, который удалось взять только недавно.

Кроме морпехов 155-й бригады, в бою за Новомихайловку участвовали подразделения 1472-го полка 68-го армейского корпуса, 39-й бригады, 57-й полк и другие части 20-й дивизии, а также спецназ ВВО, ОБТФ "Каскад", "Барс-22", "Тигры" и другие.