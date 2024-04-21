Руководство страны в будущем должно принять решение, какими самолётами будет пополняться авиапарк.

Индийский тендер на поставку 114 истребителей - выгодная возможность для мировой авиационной промышленности. Нью-Дели готов потратить на этот контракт 15 миллиардов долларов. Французский авиастроитель Airbus полон решимости выиграть контракт и взять реванш.

реклама

В 2012 году Индия выбрала Dassault в качестве поставщика 126 самолетов стоимостью 12 миллиардов долларов в рамках конкурса. Однако, проект не был реализован полностью, и было поставлено только 36 самолетов Rafale. В результате в настоящее время проводится новый конкурс.

Airbus принял во внимание опасения, высказанные индийской стороной, которая отказалась от Eurofighter в 2012 году из-за отсутствия радара с AFR и невозможности использовать ракеты Meteor со своего самолета.

Airbus предлагает для соревнований самую совершенную версию Eurofighter, оснащенную активным радаром для радиоэлектронного наблюдения и ракетами Meteor.

По данным издания Infodefensa, новый вариант Eurofighter получил обозначение Serie 5. В битве за индийский контракт он столкнется с конкуренцией со стороны таких моделей, как МиГ-35, F / A-18E / F Super Hornet, F-16, Gripen E и Rafale. Rafale - главный конкурент Eurofighter на индийском рынке.

Как уже отмечалось, Rafale прочно зарекомендовали себя в ВВС Индии. В 2016 году Нью-Дели закупил 36 самолетов, а в 2023 году были приобретены еще 26 в военно-морском варианте, предназначенном для эксплуатации с авианосцев.