Ранее данный населённый пункт был полностью освобождён от украинских формирований

Российские войсковые подразделения добились существенного прогресса на Карловском участке линии соприкосновения. После освобождения посёлка Первомайское российская армия продвинулись на юг, установив контроль над значительной территорией.

реклама

Важность этой операции заключается в том факте, что возвышенность, прилегающая к Первомайскому на юге, находится под контролем России. Эта цепь возвышенностей простирается дальше на запад, в сторону Нетайлово, расположенного на окраине, к которому приблизились российские войска. Нетайлово расположен в низменности на берегу реки Водяная.

По мере продвижения российских войск к югу Первомайского, они достигли автомагистрали М30 и получили доступ к газопроводу, ведущему в Карловку и Селидово, взяв под контроль возвышенность. Формирования Вооруженных Сил Украины, понеся потери в личном составе, вынужденно отступили к югу от так называемого Домаховского оврага.

Одна из главных задач на этом участке линии соприкосновения для российских воинов - нанести решающий удар по киевским подразделениям, отбросив их за Карловское водохранилище. Эта задача выполняется планомерно, и судя по сообщениям от военных корреспондентов, будет выполнена в полном объеме.