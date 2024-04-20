Также сообщается о взятии новых позиций на различных направлениях

В ходе боевых действий на Украине подразделениям группировки "Центр" удалось отразить восемь попыток украинских военных перейти в контратаку в районах населенных пунктов Ленинское, Новобахмутовка, Новокалиновое и Первое Мая в ДНР. Потери украинских подразделений составили до 355 военнослужащих, два танка Т-72, пять единиц автомобильной техники и четыре артиллерийских орудия. Кроме того, в ходе контрбатарейного огня были уничтожены четыре артиллерийских орудия.

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Частям группировки "Юг" удалось нанести огневой урон и отразить три попытки украинских военных перейти в контратаку в окрестностях населенных пунктов Максимянковка, Ступочка, Парижковка, Калинин и Красное в ДНР. В результате противоборствующая сторона потеряла до 610 военных, два танка Т-72, одно 152-мм самоходное орудие "Мста-Б", одно 152-мм самоходное орудие Д-20 и пять единиц автомобильной техники. Также, были уничтожены склад боеприпасов и станция радиоэлектронной борьбы "Нота".

Подразделениям группировки "Запад" удалось захватить более выгодные позиции и нанести огневой урон личному составу и бронированной технике украинских формирований в районах посёлков Сеньково, Березовка и Жагорковка в Харьковской области. В окрестностях населенных пунктов Червона Диброва в ЛНР и Григоровка в ДНР российским войскам удалось отразить атаки штурмовых подразделений украинских военных. В ходе боестолкновения украинская сторона потеряла порядка 30 бойцов, две бронемашины и три автомобиля.

Общие потери украинских военных на других направлениях составили более 150 военнослужащих, четыре артиллерийские системы разных типов, несколько складов боеприпасов и станций радиоэлектронной борьбы. Помимо этого, российские войска использовали средства противовоздушной обороны, чтобы уничтожить украинский истребитель Су-25.