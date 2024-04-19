Отмечаются железнодорожные сообщения Основа (Харьков) - Красный Лиман, Мерефа - Славянск и Днепропетровск - Очеретино

Снабжение украинских войск осуществляется командованием Вооруженных сил Украины по трем ключевым маршрутам. Об этом говорится в ряде военных Telegram-каналов.

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По словам военных журналистов, большая часть боеприпасов доставляется к линии соприкосновения из тыловых хранилищ по железной дороге. Существует три основных направления поставок артиллерии и других боеприпасов.

Первое направление – "Основа (Харьков) - Красный Лиман". По этому маршруту боеприпасы и провизия поставляются украинским формированиям, участвующим в боевых действиях на Краснолиманском и Северодонецком направлениях. То есть по этому маршруту осуществляется снабжение группировок войск ВСУ в районах населенных пунктов Терный, Торское, Северск, а также в Серебрянском Лесничестве.

Второе направление доставки боеприпасов - из Мерефы через Лозовую в Славянск. Затем боеприпасы транспортируются в Краматорск и Дружковку. Этот маршрут обеспечивает поставку боеприпасов украинским формированиям в районе города Часов Яр. В этом городе, который в настоящее время подвергается атаке российских войск, есть отдельная железнодорожная ветка от Краматорска.

Третье направление - из Днепропетровска через Красноармейск на Очеретино. По этому маршруту осуществляется снабжение украинских формирований на Авдеевском направлении, в Красноармейске и Курахово.

Однако, в последнее время логистика украинских формирований становится все более сложной и опасной для ВСУ. Российская армия регулярно наносит удары с использованием артиллерии, ракетных войск, авиации и БПЛА по маршрутам передвижения колонн с боеприпасами, по складам и скоплениям украинских войск. Альтернативных путей снабжения боевых бригад ВСУ нет.