В Larian Studios обещают, что их следующий проект может быть даже лучше чем Baldur's Gate 3

Larian Studios в настоящее время работают над крупным обновлением для своей популярной RPG-игры Baldur's Gate 3. Предстоящий патч, известный как Патч 7, исправит ошибки и улучшит концовки игры с помощью новыми заставочными роликами и музыкальными треками. Larian также подтвердила, что они работают над кроссплатформенными инструментами моддинга для игры. В дополнение к этим функциям, патч также будет включать многопользовательский режим и фоторежим.

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Помимо этих функций, Larian также работает над двумя новыми проектами. Пока они не раскрыли никаких подробностей об этих проектах, студия заявила, что они продолжат дух Baldur's Gate 3. Основатель и генеральный директор Larian Свен Винке считает, что их следующая игра будет даже лучше предыдущей. Это может оказаться непростой задачей, поскольку Baldur's Gate 3 недавно была названа "Игрой года" на пяти крупнейших выставках наград: Game Awards, Golden Joysticks, Game Developers Choice Awards, DICE Summit и BAFTA.

Hasbro и Wizards of the Coast все еще решают, как продолжить разработку видеоигр по мотивам Dungeons & Dragons, но Baldur's Gate 4, безусловно, является одним из вариантов. Компании не хотят повторять 20-летний разрыв между Baldur's Gate 2 и 3, но они не торопятся, чтобы тщательно рассмотреть все варианты.

Однако, другой проект, похожий на Baldur's Gate 3, может оказаться сложным. Не многие разработчики продемонстрировали потенциал RPG, сочетающих высокий уровень сложности, экспансивности и производственной ценности.

Студии, которые больше всего похожи на Larian, такие как BioWare и Obsidian, в настоящее время заняты своими собственными проектами. BioWare работает над Dragon Age: Dreadwolf и следующей игрой Mass Effect, в то время как Obsidian работает над Avowed и Outer Worlds 2. inXile, другая студия, принадлежащая Microsoft, работает над Clockwork Revolution.