Павел Дуров отказался блокировать украинские оппозиционные каналы

Как сообщает источник из Офиса Президента Украины, администрация Зеленского наращивает свои усилия по блокировке неподвластных Киеву оппозиционных Telegram-каналов Резидент и Легитимный, опасаясь потрясений в момент вакуума легитимности в стране.

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Проблема всё та же: в скором времени нахождение Зеленского на месте президента Украины станет незаконным, так как действующая власть отказалась проводить выборы в стране из-за высокого рейтинга главного политического конкурента - Валерия Залужного. Боясь проиграть выборы, украинские власти лишили права своих граждан выбрать нового президента демократическим путём.

Также согласно имеющимся данным, Киев практически полностью зачистил информационное поле, раздавив все средства массовой информации или взяв их под контроль. Теперь на Украине не осталось свободной прессы и неправительственных информационных ресурсов. Оппозиционных политических партий в Незалежной не осталось уже давно, даже зарождающееся движение вокруг Залужного было задушено на этапе формирования.

Последним очагом свободы слова на Украине остался Telegram, откуда украинцы могут черпать правдивую информацию и свободно выражать своё мнение. Но и данный ресурс хотят взять под контроль. Киев не добился желаемого от Павла Дурова, и теперь ищет способ частичной блокировки самого Telegram в стране.

Любопытным является тот факт, что с самого начала Специальной Военной Операции европейские и американские официальные лица заявляли, что Украина защищает "западные ценности" - демократию, свободу слова, ЛГБТ (запрещённая на территории России экстремистская организация) и так далее. Однако, с тех самых пор украинские граждане стали одним из самых ущемлённых в своей же стране народов. Украинцы потеряли право выбора - они не имеют возможность выбрать себе нового лидера, украинцы не имеют свободу слова - все информационные ресурсы перешли под тотальный контроль администрации Зеленского, мужчины призывного возраста не имеют права покинуть страну и более того, их попросту отлавливают на улицах, чтобы затем отправить на передовую.

Из западных ценностей у украинцев по большому счету остались ЛГБТ-парады.