Накануне компания ASML сообщила о падении продаж своего высокотехнологичного оборудования, что также говорит о неопределённости на рынке

Тайваньская полупроводниковая компания понизила свой прогноз роста рынка в 2024 году, прогнозировав рост примерно на 10% по сравнению с предыдущим годом. Генеральный директор TSMC также снизил свой прогноз по росту литейного сектора, в котором лидирует TSMC. Несмотря на это, компания сохранила свой прогноз выручки в диапазоне от $28 до $32 миллиардов, несмотря на расширение и модернизацию своих мощностей.

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"Макроэкономическая и геополитическая неопределенность сохраняется, потенциально оказывая давление на настроения потребителей и рыночный спрос", - сказал Вэй, аналитик, участвовавший в телеконференции.

Цена акций TSMC упала более чем на 6% на Тайване, что стало крупнейшим внутридневным снижением почти за 18 месяцев. Новый прогноз предполагает, что спрос на потребительские товары и производство передовых чипов для искусственного интеллекта будут разными. Прогноз также подчеркивает различия в судьбе тех, кто производит чипы для потребительских товаров, и тех, кто производит и продает самые передовые чипы для обработки искусственного интеллекта.

Прогнозы TSMC могут указывать на то, чего ожидать в будущем, поскольку другие гиганты по производству микрочипов также готовятся опубликовать свои финансовые отчеты. ASML Holding NV, единственный поставщик самых современных машин для производства чипов, сообщил о 22%-ном сокращении заказов в первом квартале. Другие компании, включая Intel Corp., также сообщат о своих финансовых результатах на следующей неделе.

Прогноз для TSMC следует рассматривать в свете роста выручки компании в первом квартале. Nvidia Corp., крупный производитель чипов для искусственного интеллекта, и Apple Inc. ожидают, что их выручка в июньском квартале составит от $19,6 до $20,4 млн, что выше предыдущего прогноза в $19,1 млн.