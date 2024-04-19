Фанат 3dfx экспериментирует с видеокартами VoodooX

Оскар Бареа, фанат 3dfx, стремится улучшить карты Voodoo на "новый уровень аппаратного обеспечения". Собирая чипы vsa-100 с онлайн-аукционов, он и его команда работают над "инновациями" на базе первой компании, занимавшейся производством оборудования для 3D графики.

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3dfx Interactive - бренд, который давно ушел, но остался в памяти. Это имя знакомо многим поклонникам ПК, пережившим инновации 1990-х, которые изменили мир компьютерных игр. Оскар Бареа, известный как Доктор Вуду, решил возродить этот бренд. Он стремится использовать графические технологии несуществующей компании для создания рабочей видеокарты, способной запускать игры на минимальной конфигурации ПК.

С 2022 года Бареа делится своими успехами с проектом VoodooX 3dfx на платформе X. Цель проекта - разработать функциональную видеокарту Voodoo на основе чипа vsa-100, последнего графического процессора, разработанного 3dfx Interactive для видеокарт Voodoo 4 и Voodoo 5.

VSA-100 - мощная технология 3D ускорения 3dfx для различных моделей Voodoo 4/5. К сожалению, она была использована только в видеокартах Voodoo 4 4500 и Voodoo 5 5500. Компания выпустила данные видеокарты в 2000 году, но вскоре после этого обанкротилась. В прошлом году кто-то продал образец неизданной четырехчиповой видеокарты Voodoo 5 6000 на eBay за $15000, подчеркивая редкость и востребованность технологии 3dfx. Бареа утверждает, что использовал новые чипы vsa-100 для создания пользовательской карты "VoodooX", соответствующей официальным спецификациям 3dfx.

Пользовательская карта, по словам Бареа, оснащена 32 МБ оперативной памяти, хотя vsa-100 официально поддерживает до 64 МБ на чипе. Бареа разработал карту с новыми портами цифрового интерфейса (HDMI, DVI), помимо традиционного VGA порта. Разница в качестве изображения между VGA и цифровым выходом ощутима: цифровое подключение обеспечивает более четкое изображение и лучшие цвета.

Бареа сообщил, что его последние тесты с картой VoodooX были поразительны. Чип vsa-100 спокойно работает на частоте ядра 160 МГц без охлаждения, и игра Quake3 "timedemo" прекрасно работает по HDMI. Работа над проектом VoodooX 3dfx продолжается, при этом Бареа тестирует переключатель для выбора 32 или 64 МБ памяти на конфигурации чипа.