ЗРК Bavar-373 был представлен на военном параде в Тегеране.

Во время военного парада, прошедшего 17 апреля текущего года в рамках празднования Национального дня армии, Иран продемонстрировал новейшую модификацию разработанного накануне комплекса противовоздушной обороны Bavar-373, размещенного на шасси MZKT-791300 8x8, которое выпускается в Республике Беларусь.

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Данный зенитно-ракетный комплекс будет иметь те же боевые возможности, что и С-400 российского производства. Техника может перехватывать и малозаметные истребители типа "невидимка" F-35 Соединённых Штатов Америки.

Как сообщается в иранской прессе, Bavar-373 - это мобильный комплекс противовоздушной обороны, разработанный для определения и уничтожения ракет, беспилотных летательных аппаратов и самолетов на больших расстояниях и высотах. Зенитно-ракетный комплекс предназначен для обороны территории государства и стратегических объектов от ударов с воздуха.

Bavar-373 позиционируется создателями как аналог С-400, однако, западные наблюдатели считают, что по ТТК комплекс имеет больше общего с С-300. Система включает в себя ряд компонентов, это пусковые установки, радар обнаружения, 3D радар АФАР S-диапазона Meraj-4 и системы командования и управления для нахождения, ведения и поражения целей.

Bavar-373 может запускать ракету "Зенит" иранского производства Sayyad-4B, которая представляет из себя модернизированную версию Sayyad-4 - двухступенчатого твердотопливного перехватчика. ЗУИР может поражать цели на расстоянии до 300 километров и на высоте до 120 километров.



Также согласно имеющимся данным, Sayyad-4B оснащен улучшенной GSN, новыми системами наведения и управления, а также усовершенствованной боеголовкой. Эти усовершенствования были направлены на увеличение дальности, точности и эффективности ракеты по широкому кругу целей, включая сверхзвуковые ракеты, беспилотные летательные аппараты и самолеты.