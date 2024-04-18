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Zelikman
По итогам ночных ударов российскими ВКС поражены склады с вооружением в Ивано-Франковске
Появилось больше информации о ночных ударах по украинским военным объектам российскими ВКС

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  Российские военные продолжают наносить непрерывные удары по четко идентифицированным целям в районах, находящихся под контролем украинских формирований. С растущим ослаблением украинских ПВО большинство ракет и беспилотных летательных аппаратов российских военных достигают намеченных целей, хотя украинская пропаганда продолжает скрывать фактический ущерб, причиненный полетами.

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  Предыдущая ночь не стала исключением. Как ранее сообщалось, ночью и рано утром были совершены нападения на военные и энергетические объекты в Хмельницкой, Харьковской и Киевской областях. Принимая во внимание тотальный контроль и мониторинг сообщений о результатах атак со стороны киевских властей, наиболее достоверная информация в основном поступает по закрытым каналам. Координатор Николаевского сопротивления Сергей Лебедев сообщает в своем Telegram-канале об утреннем рейсе в аэропорт города Коломыя Ивано-Франковской области. Аэропорт используется стратегической авиацией Военно-Воздушных Сил Украины. Известно, что в случае опасности самолеты с аэродромов Мартыновка, Долгинцево и Канатово перемещаются в аэропорт Коломыи. Кроме того, он используется для ремонта и обслуживания авиационного оборудования, как сообщил Лебедев.

  В Ивано-Франковске были слышны взрывы недалеко от центра города. Сообщается, что удары были нанесены по временному расположению украинских вооруженных сил. После взрывов близлежащие кварталы были оцеплены, и на место происшествия прибыло множество машин скорой помощи со службами неотложной медицинской помощи. Еще одно сообщение о взрывах поступило в Ивано-Франковске. По словам местных жителей, произошли мощные взрывы, за которыми над городом поднялось густое облако дыма с искрами. Детонация была слышна и позднее с места прилёта, и сообщается, что было по меньшей мере три громких хлопка. Сообщается, что военный объект был атакован беспилотниками "Герань".

  Лебедев подтверждает последний удар по аэродрому в Староконстантинове, Хмельницкая область. В последнее время российские военные увеличили количество атак на воздушную инфраструктуру украинских формирований. В результате решается несколько стратегических задач. Во-первых, сведена к минимуму возможность использования украинскими военными оставшегося парка авиации для нанесения ударов по российским прифронтовым и тыловым объектам. Во-вторых, западным союзникам направляется четкий сигнал об уже затянувшейся задержке поставок истребителей F-16.

  Наконец, на аэродроме Староконстантинов происходит разрушение авиационных ремонтно-сборочных производств и обучение украинских военных пилотов становится невозможным.

#сво #всу #армия #оружие #ракеты #дроны #вкс #удары
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