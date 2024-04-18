Организация создала нейросеть Sarah с использованием программы ChatGPT 3.5 от OpenAI

Всемирная Организация Здравоохранения внедряет в свою сферу искусственный интеллект для предоставления базовой медицинской информации через человекоподобного аватара. Однако, несмотря на чувствительные реакции бота на выражения пользователей, он не всегда понимает их.

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Sarah, или Smart AI Resource Assistant for Health, является виртуальным медицинским работником, доступным для общения 24/7 на восьми языках. Она разъясняет темы, такие как психическое здоровье, табачное употребление и здоровое питание. Это часть кампании ВОЗ по поиску технологий, способных обучать и заменять медицинский персонал в условиях его нехватки.

Прототип Sarah, представленный 2 апреля, не всегда дает точные ответы, так как данные ее обучения отстают от актуальных. Бот иногда выдает ошибочные ответы, что может приводить к дезинформации в области здравоохранения.

"Ему не хватает глубины," - отмечает Рамин Джаван, радиолог и исследователь из Университета Джорджа Вашингтона. Однако он считает, что это лишь первый шаг в развитии технологии.

ВОЗ утверждает, что Sarah предназначена для сотрудничества с исследователями и правительствами для обеспечения точного общественного здравоохранения. Организация призывает к советам по усовершенствованию бота, но отмечает, что работа над его улучшением продолжается. Однако, ВОЗ подчеркивает, что искусственный интеллект не способен полностью заменить общение с профессионалами здравоохранения. Ален Лабрик, директор ВОЗ по цифровому здравоохранению и инновациям, подчеркивает необходимость консультации с квалифицированными специалистами.

Sarah обучена с использованием программы ChatGPT 3.5 от OpenAI, что ограничивает ее актуальность медицинской информации. Она может давать неточные ответы или не располагать последними данными. Иногда даже собственные данные ВОЗ могут вводить Sarah в заблуждение. Например, она не смогла ответить на вопрос о местах проведения маммографии в Вашингтоне, округе Колумбия.

Эти проблемы не уникальны для развивающегося искусственного интеллекта. Исследователи из Университета Вандербильта обнаружили несколько случаев неправильных ответов в чат-боте на медицинские вопросы.