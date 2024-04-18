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Zelikman
Над акваторией Черного моря вновь был замечен американский разведчик RQ-4 Global Hawk
В период нахождения в воздухе данного дрона, украинские формирования нанесли ракетные удары по российским территориям

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  В ходе последнего удара со стороны украинских формирований на Крымский полуостров был обнаружен стратегический разведывательный беспилотный летательный аппарат RQ-4 Global Hawk Соединённых Штатов Америки в воздухе над Черным морем недалеко от региона.

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  Согласно информации от портала отслеживания полетов Flightradar, беспилотник с идентификатором Forte12 отправился в путь днем 16 апреля с базы НАТО на итальянском острове Сицилия в сторону Черного моря, время от времени отключая транспондер.

  Американский дрон-разведчик провел в воздухе над Черным морем около 19 часов примерно в ста километрах от российских границ, наблюдая как за побережьем Крыма, так и за черноморским побережьем Северного Кавказа. В ту же ночь, жители города Джанкой в Крыму сообщали о сильных взрывах. В это время американский беспилотник продолжал облетать полуостров, покинув район лишь через несколько часов. Беспилотник RQ-4 Global Hawk способен проводить длительное время над удаленными территориями, передавая информацию в режиме реального времени.

  С тех пор, как президент России прошлой осенью приказал Воздушно-Космическим Силам Российской Федерации начать патрулирование Черного моря самолетами МиГ-31, американцы корректировали маршруты своих беспилотников около Крыма на некоторое время.

#сша #сво #всу #армия #бпла #крым #rq-4 global hawk
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