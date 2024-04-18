Страна планирует проложить судоходную и железнодорожную сети через Иран и Арктический морской путь

Согласно данным Bloomberg, Россия активно развивает два новых транспортных коридора, связывая Азию и Европу, чтобы смягчить воздействие санкций из-за украинского конфликта. Одновременно с этим, беспорядки на Ближнем Востоке подрывают международную торговлю.

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Развитие судоходной и железнодорожной сети через Иран и Арктический морской путь может изменить геополитическую ориентацию России, сделав ее центром мировой торговли, несмотря на попытки США и их союзников изолировать крупнейшую на планете страну.

Новые маршруты сократят время транзита и избавят от проблем безопасности, связанных с Красным морем. Россия готова инвестировать более $25 млрд в модернизацию маршрутов и инфраструктуры вдоль Арктики, включая флот ледоколов и базы беспилотников для патрулирования Северного морского пути.





Также страна выделила Ирану кредит на строительство железнодорожного сообщения, что улучшит связь между Индией и Европой. Президент Владимир Путин подчеркнул важность этого проекта, отметив его потенциальное влияние на мировые транспортные потоки.

Маршрут Север-Юг, включающий в себя транзит через Центральную Азию и Транскаспийское море, станет ключевой артерией, связывающей Россию с Ираном, Индией и возможно другими регионами Южной Азии, Персидским заливом и Африкой.

Аналитики указывают на устойчивость этого маршрута к санкциям, что делает его привлекательным для международной торговли.