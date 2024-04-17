Система включает порядка 2560 суперчипов Nvidia GH200 Grace Hopper

Научная лаборатория Лос-Аламоса представила новую систему высокопроизводительных вычислений под названием Venado. Этот суперкомпьютер, разработанный совместно с Hewlett Packard Enterprise и Nvidia, оборудован мощными чипами Nvidia для ускорения алгоритмов искусственного интеллекта. Venado, хоть и не является самым быстрым в мире, обладает достаточной мощностью, чтобы значительно увеличить производительность искусственного интеллекта в рамках фундаментальных исследований и национальной безопасности США.

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Этот суперкомпьютер базируется на системе HPE Cray EX и включает 2560 суперчипов Nvidia GH200 Grace Hopper с жидкостным охлаждением, а также 920 процессоров Nvidia Grace. Venado стал первой крупномасштабной системой с суперчипами процессоров Nvidia Grace в США. Каждый суперчип Grace содержит 144 вычислительных ядра ARM, обеспечивая высокую производительность для различных приложений HPC.





Суперкомпьютер Venado обещает обеспечить мощность в десять экзафлопс для задач искусственного интеллекта. Хотя его вычислительные возможности оцениваются в четверть точности вычислений с плавающей запятой, необходимой для списка TOP500, он идеально подходит для работы с большими языковыми моделями и другими приложениями машинного обучения. Venado описывается как компактный суперкомпьютер, способный на революционные достижения в передовых научных исследованиях, благодаря использованию архитектуры Grace Hopper и оптимизированному программному обеспечению HPE Cray.