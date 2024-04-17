Сообщается, что в результате работы комплексов Искандер М, была уничтожена гостиница, в которой базировались бойцы ВСУ

Согласно сообщению пресс-службы Министерства внутренних дел Украины, после ракетного удара по месту размещения украинских формирований в Чернигове, свыше 60 из них получили ранения, и 13 бойцов были ликвидированы. Разбор завалов и спасательные работы продолжаются до сих пор, число жертв и пострадавших может увеличиться, уточнили в службе по чрезвычайным ситуациям.

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Игорь Мосийчук, спикер Верховной рады Украины, первым сообщил о ракетном ударе по гостинице в Чернигове, где размещались украинские военные. Он также отметил большое количество жертв и пострадавших на своей странице в соцсети.

Некоторые средства массовой информации Украины предположили, что среди погибших мог быть командующий оперативным командованием "Север" ВСУ генерал-лейтенант Дмитрий Красильников, однако, эта информация на данный момент не нашла подтверждения.





По последующей информации, Красильников руководил совещанием офицеров ВСУ в гостинице "Профсоюзная", когда здание было атаковано тремя ракетами, выпущенными российскими оперативно-тактическими комплексами "Искандер".

Точность и своевременность удара могут свидетельствовать о высоком качестве работы разведки. Украинские спецслужбы активно разыскивают среди местных жителей тех, кто мог осуществить целеуказание.