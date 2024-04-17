Данный помощник является одним из самых востребованных среди IT-специалистов

Когда в 2021 году разработчик программного обеспечения Николай Автеньев получил в руки предварительную версию помощника по кодированию GitHub Copilot от Microsoft Corp., он сразу увидел его потенциал. Разработанный на базе Microsoft GitHub и основанный на генеративном искусственном интеллекте от OpenAI, помощник не был идеален, но уже тогда показал свою уникальность. Три года спустя, обновленный до версии OpenAI GPT-4, GitHub Copilot стал еще более мощным, способным отвечать на вопросы инженеров и преобразовывать код между разными языками программирования. Николай отметил, что его использование значительно ускорило процесс разработки.

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Copilot также начал изменять трудовую жизнь программистов, став первой профессиональной группой, массово использующей генеративный искусственный интеллект. Microsoft сообщает, что Copilot уже привлек миллионы клиентов, включая крупные корпорации, такие как Goldman Sachs, Ford и Ernst & Young. Он экономит сотни часов в месяц инженерам, выполняя рутинные задачи и освобождая им время для более сложных задач.

GitHub, приобретенный Microsoft за 7,5 миллиарда долларов, делает ставку на мощь искусственного интеллекта Copilot для конкуренции с другими сервисами, такими как TabNine и Amazon CodeWhisperer. Copilot также становится бета-тестом для других продуктов Microsoft, включая Office, Windows и Bing.

Исследование среди разработчиков показало, что GitHub Copilot стал предпочтительным инструментом для кодирования искусственного интеллекта в прошлом году.