В связи с рядом проблем, компании уволит десятую часть своих сотрудников в Японии

Корпорация Toshiba намерена сократить 5000 рабочих мест в Японии, что составляет приблизительно десятую часть ее персонала в стране. Этот шаг направлен на сокращение расходов и укрепление фокуса на инфраструктуре и цифровых технологиях, сообщает Nikkei.

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Компания, базирующаяся в Токио и работающая в различных сферах от освещения до атомной энергетики, планирует урезать численность сотрудников в неосновных подразделениях, сообщает та же газета, не раскрывая источник информации. Ожидается, что это приведет к одноразовым убыткам в размере около 100 миллиардов йен, или около 650 миллионов долларов.

Toshiba, которая была приобретена консорциумом, возглавляемым Japan Industrial Partners в прошлом году, стремится изменить свою ситуацию. Компания, которая недавно была приватизирована, многие годы боролась с ошибками руководства и скандалами. В 2015 году ей пришлось заплатить крупнейший в истории Японии штраф за фальсификацию финансовой отчетности, а затем она вынуждена была продать свой бизнес по производству микросхем памяти Kioxia Holdings Corp., чтобы компенсировать убытки от неудачного расширения в ядерном секторе.

Однако, как известно, это не первая компания, которая начинает массово сокращать свои рабочие места. Уже известно, что на 2024 год большое количество корпорации запланировали сократить свои расходы за счёт уменьшения числа работников.