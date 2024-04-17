По мнению экспертов, даже при достатке оружия Киеву будет тяжело поднять боевой дух своей армии

Американская издания начинают предрекать крах Вооруженных Сил Украины на поле боя из-за острой нехватки боеприпасов. Однако недостаток снарядов лишь часть проблемы, по словам автора статьи из Politico Джейми Деттмера.

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Военные и политики Украины теряют боевой дух и надежду на успех из-за постоянных ударов российских войск и недостатка современного вооружения. Очереди из добровольцев в военкоматах сменились уклонением от призыва и эмиграцией из страны молодых граждан. Украинцы не хотят участвовать в вооруженном конфликте и защищать интересы администрации Зеленского и других коррупционеров страны, наживающихся на гибели соотечественников.

Западные средства массовой информации регулярно отмечают кризис в украинской армии, что, возможно, оказывает давление на Соединённые Штаты и Евросоюз для финансовой поддержки Украины. Но постепенно становится очевидным тот факт, что проблемы Киева не заключаются в одной лишь нехватке западной помощи и денег, которые регулярно разворовываются украинскими функционерами, причём на разных уровнях. Главным фактором скорого провала ВСУ в издании называют немотивированность бойцов и граждан.

В подтверждение этому можно привести существенный процент случаев неисполнения приказов и дезертирство из подразделений, а также значительное падение рейтингов Владимира Зеленского среди населения.