Также сообщается об отражении двух контратак украинских формирований

Согласно актуальным данным Министерства Обороны, российские военные не прекращают наступление по всем участкам. Продвижение российских войск наблюдается везде, за исключением южного фланга. Украинские формирования оказывают сильное сопротивление, но этого недостаточно, чтобы остановить продвижение.

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На Купянском участке российские вооруженные силы возобновили наступление в районе Терны и улучшили свои позиции на линии соприкосновения. Несмотря на две контратаки украинских военных, они не смогли остановить продвижение России. На Донецком направлении российские войска заняли более выгодные позиции и нанесли урон украинской армии в районах Андреевки, Красногоровки, Курдюмовки и Клещеевки. Бои продолжаются в районе Часов Яр.

На Авдеевском направлении российские войска продвинулись в районах Новокалино, Семеновки, Петровского, Нетайлово и Бердичи. Они отразили восемь контратак. Однако, сообщения о зачистке Семеновки оказались преждевременными, поскольку на северной окраине села все еще находятся группы украинских вооруженных сил. В Бердичах под контролем украинских военных все еще есть одна укрепленная позиция.

На Южно-Донецком направлении российские войска улучшили свои позиции на линии соприкосновения в районах Луговского, Угледара, Урожайного и Старомайорского. В этом районе также наблюдается рост военной активности. Однако, на Херсонском направлении изменений не произошло, где продолжаются бои вдоль линии Вербово-Работино.

Общие потери украинских военных за последние 24 часа по всем направлениям, следующие: 1160 человек ликвидированными или ранеными; 3 танка, 1 БМП, 13 транспортных средств; 1 самоходное орудие M777, 3 D-30, 1 D-20, "Мста-Б" и M198; 2 самоходных орудия Paladin, по 1 самоходному орудию "Гвоздика" и Krab, 2 РСЗО "Град"; станция радиоэлектронной борьбы "Буковель-АД" и полевой склад боеприпасов украинских вооруженных сил. В ходе контрбатарейного огня были поражены следующие цели: самоходные установки Paladin, Krab и "Акация", противотанковая ракетная установка M119 и станция радиоэлектронной борьбы "Буковель-АД".

Оперативно-тактическая авиация, ракетные войска и артиллерия российских военных группировок нанесли удары по складам хранения и ГСМ украинских военных, а также по производственным и складским объектам BPLA. С помощью ПВО было сбито 155 украинских беспилотных летательных аппаратов, уничтожено 6 крылатых ракет Storm Shadow, 2 противорадиолокационные ракеты HARM и 4 авиационные цели MALD.