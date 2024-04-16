Также вновь поражены объекты военного аэродрома в Староконстантинове

В ночь с 15 на 16 апреля российские вооруженные силы нанесли новые удары по объектам в тылу украинских формирований. По последней информации, были слышны взрывы на объектах в Черкасской и Хмельницкой областях.

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Сообщается, что на аэродроме в Староконстантинове и его окрестностях прогремело несколько взрывов. Это последний пример того, как администрация Зеленского пытается создать инфраструктуру для приема и организации ПВО "Зонтик", но российские вооруженные силы успешно уничтожили ее после последующих атак.

Согласно последней информации, российские вооруженные силы уже уничтожили и повредили по меньшей мере три ракетные установки, одну радиолокационную систему и несколько складов боеприпасов и БМП в Староконстантинове и прилегающих районах. Очередная авиационная атака была совершена на объекты в центре Умани. По имеющейся информации, пострадал центр военной подготовки личного состава украинских военных. Есть сообщения, что иностранные военные инструкторы также присутствовали во время тренировки.

Вечером были совершены нападения на места расположения личного состава украинских военных на правом берегу Днепра, включая Херсон. Было уничтожено несколько единиц техники, которые использовались для обстрела позиций российских войск на левом берегу. Стоит отметить, что в Киеве прекратилось активное освещение ситуации на так называемом "плацдарме" в Крынке, где с начала года погибли более 3200 украинских военнослужащих и более 7000 получили ранения.