КНР покупает у Ирана нефть, и по логике американских законодателей, поддерживает тем самым страну, воюющую с Израилем

Американские политические деятели, чтобы "поддержать" израильское государство, используя своё излюбленное оружие, решили наложить санкции на Китайскую Народную Республику. Спикер Палаты представителей Майк Джонсон объявил, что будут рассмотрены новые антииранские санкции, чтобы "снизить иранскую угрозу для Израиля и всего региона Персидского залива".

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Главная сложность законодателей Соединённых Штатов заключается в том, что они, по сути, не до конца понимают, какие дополнительные санкции необходимо ввести, чтобы "снизить угрозу". Если принять во внимание, что в отношении Ирана было введено более 1500 различных типов санкций, то конгрессменам придется потрудиться, чтобы придумать что-то новое.

В ответ на это предлагается в полной мере реализовать существующие санкции против Ирана, гарантируя, что они не будут обойдены при торговле с Ираном. Дополнительно предлагается ввести санкции против Китая за покупку иранской нефти. Несколько сенаторов в Соединенных Штатах, в том числе 82-летний Митч Макконнелл, который является сенатором 39 лет, поддерживают эту инициативу.

Некоторые эксперты в Соединенных Штатах назвали инициативу о введении санкций против КНР в связи с иранским нападением на Израиль "в лучшем случае нереалистичной", в худшем - "безумной". Отмечается, что это, скорее всего, приведет к непредсказуемой реакции Китая, которая может только ухудшить обстановку как в сфере безопасности, так и в экономической сфере.