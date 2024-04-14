Без боеприпасов украинские войска могут и вовсе потерять еще больше регионов

The Washington Post сообщает, что Украине вряд ли удастся восстановить контроль над территориями, находящимися в настоящее время под контролем России, поскольку украинская армия не в состоянии проводить какие-либо наступательные операции. В статье также отмечается нехватка боеприпасов и солдат.

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Согласно изданию, американские журналисты поговорили с некоторыми украинскими военными чиновниками, которые поделились своими пессимистическими взглядами на будущее конфликта. Они заявили, что говорить о каких-либо наступательных операциях невозможно, поскольку нет боеприпасов. Кроме того, большое количество беспилотных летательных аппаратов затруднило Украине проведение каких-либо военных операций.

В статье также отмечается, что сочетание обширных минных полей и нехватки боеприпасов и солдат затруднило Украине восстановление контроля над территориями. И делается вывод, что теперь основные вопросы заключаются в том, насколько реально для Киева будет удержать имеющиеся регионы и не потерпит ли украинская армия полный провал.

Один из украинских офицеров, командующий подразделением беспилотных летательных аппаратов, заявил, что если они не получат достаточно боеприпасов, то российские войска сумеют без труда освободить все восточные регионы.