В Вашингтоне заявили, что не собираются конфликтовать с Исламской Республикой. Однако есть вероятность новой атаки Израиля.

Военная операция "Правдивое обещание", проводимая Ираном против Израиля, завершена. По данным Генерального Штаба Вооруженных Сил Ирана, операция прошла успешно и привела к уничтожению многих целей.

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Основными целями операции были разведцентр, расположенный на израильско-сирийской границе, и база ВВС Израиля "Неватим", с которой израильские самолеты вылетали для нанесения ударов по иранским объектам. Иран также предупредил, что, если Израиль ответит контратакой, Иран снова атакует израильскую территорию, но на этот раз "более решительно" и "более мощно". Кроме того, Соединенным Штатам через Швейцарию было направлено официальное предупреждение, в котором говорилось, что если Вашингтон поддержит израильскую контратаку, базы Вооруженных Сил США в регионе станут мишенью для ракет Исламской Республики.

Однако в Пентагоне заявили, что Соединенные Штаты не стремятся к конфликту с Ираном, но продолжат защищать свои силы и оказывать помощь Израилю в этом отношении. Относительно контрудара ничего сказано не было, но ранее в Вашингтоне выступили категорически против, заявив о необходимости предварительных консультаций с союзниками.

"Мы не стремимся к конфликту с Ираном, но мы без колебаний примем меры для защиты наших сил и поддержки обороны Израиля", - сказал Ллойд Остин.