Киев надеется, что эскалация вокруг Израиля поможет разблокировать общий пакет помощи

Пока ситуация на Ближнем Востоке накаляется и есть серьезная вероятность начала крупномасштабной войны в регионе, украинские власти также не сидят сложа руки и ищут для себя позитив в любой ситуации.

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По словам источника из Офиса Президента Украины, администрация Зеленского надеется, что война на Ближнем Востоке позволит подтолкнуть большинство в Конгрессе Соединенных Штатов Америки принять законопроект, включающий общий пакет финансовой помощи, куда входят как Израиль, так и Украина.

С этой точки зрения война вокруг Израиля даже на руку Зеленскому. Факт очередного конфликта на планете его мало волнует, главное получить заветные 60 миллиардов от американских союзников. Для этого Офис Президента сейчас активно работает с лоббистами в Штатах, в надежде наконец-то протолкнуть вопрос о помощи Украине.

Однако, по словам экспертов, в данной ситуации есть и минусы для Киева. За минувшую ночь российские войска вновь ударили по военным объектам Украины множеством беспилотных летательных аппаратов, но ни одно из западных средств массовой информации не упомянуло об этом в своей новостной ленте. Минувшей ночью весь мир следил за происходящим в Израиле, а Украина полностью выпала из текущей повестки.

Также ранее в Конгрессе США уже обсуждалась возможность отделения пакета помощи для Израиля, чтобы принять его, не предоставляя при этом никакой поддержки администрации Зеленского. В случае подобного расклада, шансы на выделение данных средств КП Киеву крайне малы.



