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Zelikman
Германия передаст Украине ещё один зенитный комплекс Patriot
Также Шольц пообещал отправить украинским формированиям различные боеприпасы

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  Украине передадут еще один комплекс противоракетной обороны "Patriot" из ФРГ, а также боеприпасы, неотложно необходимые для уменьшения ущерба от ракетных ударов со стороны российских войск.

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  "Это является подлинным проявлением поддержки для Украины", - заявил Зеленский в Telegram, выразив признательность канцлеру Германии Олафу Шольцу.

  Зеленский и Шольц смогли побеседовать по телефону и обсудили возможные варианты помощи Киеву, сообщили в правительстве Германии. Кроме того, ФРГ передаст Украине дополнительные зенитно-ракетные комплексы IRIS-T и SKYNEX с соответствующими боеприпасами, как отметил Зеленский.

  Украина неоднократно призывала своих западных союзников ускорить поставки артиллерийских снарядов, систем ПВО и боеприпасов. Около 60 миллиардов долларов военной помощи от США заморожены в Конгрессе уже несколько месяцев.

  Призыв был дан в ответ на нарастающие ракетные удары по объектам Украины, включая применение современных баллистических ракет по крупным городам и критически важной инфраструктуре, что привело к значительным разрушениям. Трипольская электростанция, имеющая ключевое значение для центрального киевского региона, была почти полностью уничтожена в результате ракетного удара на этой неделе.

  Город Харьков на северо-востоке страны, находящийся близко к российской границе, понес основной урон от обстрелов, включая удары управляемыми бомбами. По данному району Москва вынуждена отрабатывать, так как администрация Зеленского постоянно организовывает атаки на мирных жителей Белгорода и его окрестностей именно с этого участка.

#сво #техника #всу #армия #оружие #германия #пво #patriot
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REY_B_
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REY_B_
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