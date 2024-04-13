Нехватка специалистов, способных выполнять сложный ремонт электромобилей, и высокая цена запчастей, делают ремонт нерентабельным

По аналитике американского издания Bloomberg, продажи электромобилей на ключевых рынках по всему миру уже испытывают спад. Проблемы с поиском квалифицированных специалистов по ремонту грозят ухудшением ситуации, так как спрос остается на одном уровне уже несколько лет.

реклама

Согласно данным страховщиков и ремонтных компаний, нехватка специалистов, способных выполнять сложные ремонтные работы, приводит к увеличению расходов на ремонт. Длительные ожидания запасных частей также увеличивают затраты. В результате страховщики предпочитают списывать автомобили с незначительными повреждениями, чем заниматься сложным ремонтом.

По данным Института автомобильной промышленности Великобритании, менее 10% автомехаников в стране обладают квалификацией для работы с аккумуляторами электромобилей. Это создает проблемы при ремонте, требующем специализированных навыков из-за сложности цепей и опасности поражения электрическим током.

Согласно исследованиям, аварии с электромобилями чаще всего приводят к списанию автомобилей из-за длительных сроков поставки запчастей и недостатка рабочих зарядных станций. Это сдерживает спрос на экологически чистые автомобили.

С увеличением количества электромобилей на дорогах прогнозируется ухудшение ситуации. Возрастают и расходы на страхование, превышая в два раза стоимость страховки обычных автомобилей. Когда страховые компании встают перед выбором: ремонт или списание автомобиля, страховщики обычно выбирают утилизацию автомобилей или перепродажу частей.