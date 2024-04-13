По словам администрации Эрдогана, Израиль не является членом Альянса и не может получать информацию с данной базы

В контексте напряженной обстановки между Исламской Республикой Иран и израильским государством, после ракетного удара ЦАХАЛ по посольству в столице Сирии, в социальных сетях начали появляться сообщения о том, что Тель-Авив, якобы, получил развединформацию с базы Североатлантического Альянса в Турции.

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Речь шла о радиолокационной станции НАТО «Кюречик», расположенной на востоке Турции в провинции Малатья. Пресс-служба турецкого президента Реджепа Эрдогана опровергла эту информацию, назвав ее "не соответствующей действительности".

"Радарная информация, с базы "Кюречик", не передается союзникам, не входящим в НАТО, таким как Израиль", - подчеркнули в администрации Эрдогана.

В Анкаре также отметили, что этот радар был разработан исключительно для защиты национальной безопасности Турции и союзников по НАТО. Важно отметить, что Турция является членом Североатлантического альянса с 1952 года.

Сегодня Ближний Восток гадает, чем ответит Иран в ответ на нападение Израиля на иранскую дипмиссию в Сирии, в результате которого погибли семеро иранцев, включая высокопоставленных военных. В зависимости от ответа Тегерана, станет понятно, вмешаются ли Соединённые Штаты на стороне Израиля, или нет, и начнется ли в регионе новая масштабная война.