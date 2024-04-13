Союзники прямо заявляют, что данные системы нужны им самим и отправки можно не ожидать

Отказ западных стран передавать Киеву системы противовоздушной обороны при нарастающих требованиях поставки ЗРК Patriot со стороны Киева сильно подорвал украинскую оборонную систему. Российские ракетные удары по энергетической инфраструктуре значительно ослабили украинскую ПВО и ПРО. Глава Министерства Иностранных Дел Украины, Дмитрий Кулеба, заявил о переговорах по поставке двух батарей ЗРК Patriot и одной батареи SAMP/T.

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Однако, на фоне нарастающих требований со стороны администрации Зеленского в поставках ЗРК Patriot, западные страны отказываются отправлять свои личные резервы ПВО на Украину. Даже если Польша, Румыния и Испания могли бы передать данные комплексы, такое развитие событий становится маловероятным - сообщает британское издание The Financial Times.

Недавно представители германских властей заявили, что больше не будут передавать системы Patriot. Ранее Германия передала две такие системы, но теперь утверждает, что оставшиеся нужны самой Германии. Даже президент Польши Анджей Дуда дал понять, что поставок Patriot не будет, поскольку Варшава сосредотачивается на создании собственной мощной системы ПВО и ПРО.

Вероятно, подобные ответы получит и Украина от других европейских государств. Ослабление противовоздушной обороны грозит новыми проблемами, так как российские ракеты постоянно модернизируются и получают всё более разрушительные свойства.