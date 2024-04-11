В настоящий момент, крупные компании потребляют лишь порядка 4%

Генеральный директор Arm Рене Хаас отметил нестабильный спрос на энергию в США, связанный с технологиями искусственного интеллекта, и предупредил о потенциальных серьезных последствиях, если не будет достигнут значительный прорыв в этой области. Выступая перед объявлением программы финансирования на исследования в области искусственного интеллекта в университетах США и Японии на сумму $110 миллионов, Хаас подчеркнул необходимость эффективных исследований для предотвращения застоя в развитии искусственного интеллекта.

реклама

По словам Хааса, американские компании, использующие искусственный интеллект, в настоящее время потребляют примерно четыре процента всей электроэнергии в стране. Однако, к 2030 году для работы чат-ботов и удаленных генераторных служб в центрах обработки данных с искусственным интеллектом может потребоваться от 20 до 25% всей энергосистемы США. Хаас особо выделил "ненасытную" потребность в энергии от больших языковых моделей (LLM), таких как ChatGPT.

Прогнозы относительно потребления энергии искусственного интеллекта становятся все более пессимистичными, поскольку Международное энергетическое агентство прогнозирует, что потребление энергии центров обработки данных искусственного интеллекта в этом году увеличится в десять раз по сравнению с 2022 годом. Согласно данным МЭА, один запрос ChatGPT потребляет почти в 10 раз больше энергии, чем поиск в Google.

Правительство США, а также другие государственные органы по всему миру, скорее всего, будут вынуждены вводить строгие ограничения на энергопотребление как для традиционных, так и для центров обработки данных с искусственным интеллектом. Хаас предположил, что как аппаратные ускорители, так и алгоритмы искусственного интеллекта должны стать более эффективными, иначе развитие искусственного интеллекта может встать на месте.

Тем не менее, большие технологические и компании, занимающиеся искусственным интеллектом, могут использовать повышенную эффективность для расширения вычислительных возможностей при сохранении того же уровня энергопотребления. Другим решением проблемы может стать расширение энергетических мощностей, что уже предпринимают крупные компании, включая Amazon.