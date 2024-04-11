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Zelikman
В Великобритании пользователь Reddit заказал в интернет-магазине RTX 4070 ti, а получил RTX 3050
Судя по всему, товар подменили при доставке, так как компания исключает возможность отправки покупателю OEM модели

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  Согласно сообщению пользователя adowad в Reddit PCMasterRace, Overclockers uk, один из крупнейших онлайн-ритейлеров пк в соединенном королевстве, вернул RTX 3050, хотя он отправил компании inno3d RTX 4070 ti для rma.

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  В подобных случаях компании обычно отвечают общими фразами типа "мы расследуем этот вопрос", но, похоже, Overclockers настолько уверены в том, что не сделали ничего плохого, что компания опубликовала в X длинное сообщение в свою защиту.

  Overclockers first указывает, что, судя по фотографии на Reddit, эта видеокарта RTX 3050, скорее всего, является oem-моделью, которая производилась и распространялась исключительно брендом для использования в его собственных пк, а это означает, что розничный торговец никогда бы не закупил эту конкретную карту.

  "Нам известно о ветке Reddit от пользователя 'adowad' на reddit PCMR, где inno3d 4070Ti был удален и, предположительно, Dell Optiplex 3050 возвращен покупателю. Британские Overclockers обвиняются в том, что они обманули покупателя из-за неисправного inno3d 4070Ti, который был возвращен", - заявили в компании.

  Другим доказательством является вес. В Overclockers говорят, что при возврате посылка составляла 500 г, но вес inno3d 4070ti составляет 1,2 кг, поэтому все, что было отправлено, было, по-видимому, на 700 г легче. Наконец, фирма заявляет, что стоимость продаваемых ею продуктов означает, что приняты усиленные меры безопасности, гарантирующие невозможность подделки возвратов покупателями и ввоза товаров извне.
Идет много споров о том, что здесь произошло и кто виноват. Некоторые встают на сторону adowad, другие - Overclockers.

  В то время как Overclockers указывает на вес посылки как на неопровержимый довод, adowad говорит, что он никогда не взвешивал RTX 4070 ti, и что это сделала служба доставки на складе. Более того, посылка RTX 3050, которую он получил, весила 100 г по словам курьерской службы, хотя на самом деле она была намного тяжелее.

  За последний час adowad опубликовал обновление, в котором говорится, что Overclockers хочет поработать с ним по этому вопросу. Они также предоставили подробную информацию о том, желает ли он начать разбирательство по претензиям и обратиться в полицию. Похоже, компания хочет расследовать несоответствие веса, предоставленное курьером, чтобы посмотреть, можно ли прояснить это в письменной форме.

  Мы уже видели много случаев, когда люди получали неправильные или поддельные видеокарты. В январе стал известен случай, когда Amazon продал RTX 4090 с графическим процессором RTX 4080 и переработанными компонентами.Также был случай, когда Newegg вернула деньги клиенту, который получил коробку RTX 4090, заполненную весами. Ранее компании пришлось внести изменения в свой внутренний процесс возврата после публичного спора с популярным энтузиастом аппаратного обеспечения и ютубером Стивом Берком из Gamers Nexus.

#nvidia #видеокарты #rtx #reddit #интернет-магазин #4070 ti #3050
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