В настоящий момент бывший министр обороны ДНР находится в местах лишения свободы

Защитники бывшего министра обороны ДНР Игоря Стрелкова (Гиркина) готовятся подать ходатайство о его направлении в зону боевых действий на Украину для участия в составе российской армии. Об этом проинформировало РБК со ссылкой на адвоката Стрелкова, Александра Моложова.

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Ранее один из лидеров "Русской весны" 2014 года был приговорен к четырем годам лишения свободы за экстремизм (статья 280 Уголовного кодекса Украины). До этого он неоднократно критиковал правительство и военное руководство из-за событий на фронте. Защита утверждает, что, невзирая на недавнее принятие российским парламентом закона, запрещающего вербовку осужденных экстремистов на фронт, существует юридическая возможность подписания военного контракта со Стрелковым. Адвокат бывшего министра обороны ДНР настаивает на предоставлении такого шанса осуждённому.

Возможность отправки Стрелкова на фронт будет вероятной, если он будет помилован Президентом Российской Федерации или если апелляционный суд отменит в отношении него приговор, который был вынесен бывшему политическому деятелю. Однако, для того, чтобы это произошло, потребуются значительные усилия.

Стоит отметить, что, даже находясь на свободе, Стрелков пытался записаться добровольцем в специальную военную операцию, но он утверждал, что для него создавались препятствия.