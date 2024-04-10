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Zelikman
Китайская Harvest Fund Management Co. может получить одобрение Гонконга на спотовых биткойн-ETF
Сообщается, что данное событие может произойти уже в текущем месяце

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  Международное подразделение Harvest Fund Management Co., занимающееся инвестициями в криптовалюту, Harvest Global Investments Ltd., может получить одобрение от Гонконга на запуск биткоин-ETF со спотовой торговлей уже в этом месяце, согласно источникам, знакомым с ситуацией.

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  Ожидается, что зеленый свет станет вторым шагом в двухэтапном процессе Harvest Global Investments Ltd. по внесению в список ETF, который напрямую инвестирует в биткоин, сообщили источники, пожелавшие остаться анонимными, поскольку план не является публичным. Во вторник Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам (SFC) одобрила Harvest Global Investments для предоставления услуг по управлению фондами, связанных с виртуальными активами. Веб-сайт SFC показывает, что гонконгский филиал China Asset Management также получил такое же одобрение в тот же день.

  Гонконг конкурирует с такими странами, как Сингапур и Дубай, за то, чтобы стать центром цифровых активов в рамках усилий по восстановлению своей репутации современного финансового центра после слияния с остальным Китаем, которое ограничило его привлекательность для иностранных рабочих. Спотовые биткоин-ETF оказались в центре внимания после того, как биткоин-фонды начали торги в Соединенных Штатах в январе. Они привлекли активы на сумму около $58 миллиардов, что делает это одним из самых успешных запусков в истории новой категории фондов. Цена биткоина достигла рекордных $73.798 в середине марта.

  Запуск спотовых биткойн-ETF в Гонконге "может быть неизбежным", - сказала Ребекка Син, аналитик по ETF в Bloomberg Intelligence. Рост курса биткоина, который увеличился в четыре раза с начала 2023 года, является попутным ветром для чистых потоков, и глобальные активы Bitcoin ETF, вероятно, скоро достигнут 100 миллиардов долларов, добавила она. В Гонконге разрешены криптовалютные ETF, основанные на фьючерсных контрактах, и в настоящее время котируются три таких ETF: CSOP Bitcoin ETF, CSOP Ether ETF и Samsung Bitcoin Futures. Их совокупные активы оцениваются примерно в $170 миллионов.

#финансы #китай #технологии #криптовалюта #bitcoin #гонконг #etf
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