Ма Инцзю руководил Тайванем с 2008 по 2016 год и стал первым бывшим лидером Тайваня, посетившим столицу Китая

Встреча китайского лидера Си Цзиньпина с бывшим президентом Тайваня Ма Инцзю в Пекине, как сообщает тайваньская телекомпания TVBS, стала знаковым событием, направленным на демонстрацию более гибкого подхода коммунистической партии к деликатному вопросу статуса острова.

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Встреча запланирована на сегодня в 16:00 по словам председателя оппозиционной партии Гоминьдан Эрика Чу. Ма руководил Тайванем с 2008 по 2016 год и стал первым бывшим лидером Тайваня, посетившим столицу Китая. Хотя этот визит вероятно не изменит основных отношений между странами через пролив, его символическая значимость несомненно. Это происходит во время саммита лидеров США, Японии и Филиппин в Вашингтоне, где обсуждается растущая мощь Китая.

Си, возможно, хочет продемонстрировать, что будет уважать тайваньцев, особенно политических деятелей, если они будут поддерживать его стремления. Си обещал вернуть Тайвань под контроль Китая, при необходимости силой, и его заявления вокруг острова после посещения Тайбэя спикера Нэнси Пелоси в 2022 году вызвали большое внимание.

Китай остро осуждает правящую демократическую партию Тайваня и ее президента Лай Цзин-Тэ как сепаратистов, которые могут привести к войне. Тайвань предупредил, что Китай, скорее всего, усилит давление на Лая до и после его инаугурации. Китай предпочитает иметь дело с оппозиционным Гоминьданом, которым когда-то руководил Ма. Связи двух сторон расцветали во время его правления, и их встреча в Сингапуре в 2015 году стала первым саммитом с 2015 года.

Во время последнего визита Ма в Китай также подчеркивались культурные связи между странами. Глава пекинского управления по делам Тайваня Сун Тао заявил во время встречи с Ма в Шэньчжэне на прошлой неделе, что все жители Тайваня - китайцы. Китайские СМИ также освещали поездку Ма к Великой Китайской стене, где он исполнил песню о войне с Японией, и его визит в архивы в городе Сиань, где хранятся документы, подтверждающие суверенитет Китая над оспоримыми островами в Южно-Китайском море.