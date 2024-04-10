Также были нанесены удары по пунктам дислокации ВСУ

Вооруженные Силы нанесли серию ударов по военным объектам в Очакове, Николаеве, Одессе и Харьковской области. В ночь с 9 на 10 апреля армия России атаковала объекты украинских формирований. В Николаевской области произошло несколько взрывов.

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По актуальной информации, российские вооруженные силы использовали беспилотные летательные аппараты типа "Герань" для поражения объектов в Очакове. Этот населённый пункт в планах НАТО был превращен в военную базу. Британские войска также участвуют в планировании операций, передавая данные для ударов по российскому флоту и целям на Крымском полуострове.

Дроны-камикадзе поразили пункты дислокации украинского военного персонала и иностранных добровольцев в Очакове. Также был уничтожен склад с морскими дронами. Украинский безэкипажный катер был обнаружен у берегов Румынии.

Беспилотные летательные аппараты России атаковали цели в Николаеве. В парке размещения военной техники ВСУ произошли взрывы. Также были атакованы объекты в Харьковской области, включая склад с горюче-смазочными материалами, оборудованный украинскими военными. Помимо этого был проведен удар по промышленному предприятию в Одессе, выпускавшему военную продукцию.

ВКС России продолжают уничтожать военный потенциал украинского государства, нанося удары по объектам военно-промышленного комплекса Украины и пунктам дислокации украинских формирований. Вероятно, позднее будет больше информации о результатах ночных ударов.