Украинская сторона уже признает, что ситуация в самом городе и на его флангах - критическая

Российская армия не прекращает наступление на Часов Яр, огибая город с двух участков. Севернее микрорайона "Канал" российские войска бьют со стороны Богдановки на Калиновку, вместе с этим заходя на господствующие высоты. За минувшие 24 часа штурмовые отряды российские подразделения почти достигли окраин Григоровки.

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Южнее микрорайона "Канал" наступление идет со стороны Ивановского (Красное) по балкам к каналу "Северский Донец-Донбасс", по которому Украина выстроила свою оборону. В настоящее время сообщается об успехе, штурмовые группы с поддержкой основных боевых танков и БМП продвинулись практически на один километр фронтом в полтора километра на территории заказника Ступки Голубовские 2. Также имеются положительные результаты в районе Богдановки, где армия продвигается южнее посёлка в лесном массиве.

Украинские информационные агентства подтверждают продвижение российской армии с двух сторон, ожидая возможного охвата с юга. Вместе с этим, продвигается армия и в районе Клещеевки, где российская артиллерия и авиация действуют очень активно уже вторые сутки, возможно, подготавливается удар и с этого направления.





Также по информации российских и украинских военных корреспондентов, на данном участке ВСУ понесли значительные потери, Воздушно-Космические Силы России буквально сравнивают все украинские укрепления с землей, нанося удары авиационными бомбами с УМПК. Командование украинской группировки вынуждено ежедневно вводить в бой свежие силы численностью до батальона. Это касается не только самого Часов Яра, но и его флангов.

В Киеве уже признают обстановку в черте города критической, но главнокомандующий Сырский дал слово держать Часов Яр. Хотя ранее такое же слово он давал по Авдеевке.