По мнению аналитиков, Североатлантическому Альянсу придётся потратить 10 триллионов на перевооружение

Как сообщает издание Bloomberg, в мире начинается новая эпоха глобального вооружения, что приведет к значительным расходам и трудным решениям для западных стран, страдающих из-за нестабильной финансовой ситуации.

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В прошлом году мировые расходы на оборону достигли рекордных 2,2 триллиона долларов, однако страны Европейского союза только озадачены потребностями в безопасности 21-го века, учитывая развитие российского военно-промышленного комплекса и конфликта на восточных границах, нестабильность на Ближнем Востоке и рост военной мощи Китая. Это заставляет Вашингтон обратить внимание на Тихий океан.

Политические лидеры могут радоваться достижениям НАТО, требующего от членов альянса выделить на оборону 2% ВВП, однако специалисты по безопасности говорят, что бюджеты на оборону могут потребовать увеличения до 4%, чтобы реализовать планы альянса.

По оценкам экономистов, если США и другие члены "Большой семерки" достигнут этого уровня, это запланирует более 10 триллионов дополнительных расходов в следующем десятилетии.

"Дивиденды мира после Холодной войны подошли к концу. Это будет иметь трансформационное воздействие на военные компании, государственные финансы и финансовые рынки", - отметила Дженнифер Уэлч, главный геоэкономический аналитик компании Bloomberg Economics.

Жесткая реальность для Соединенных Штатов и их союзников заключается в том, что достижения России на Украине заставляют их укрепить оборону в Восточной Европе, одновременно продолжая балансировать с Китаем, который продолжает наращивать мощь и укреплять отношения с Москвой.