Новый БПЛА способен изменять частоты связи прямо во время полёта

Ассортимент ульяновских fpv-дронов "Пиранья" пополнился новой моделью с увеличенной грузоподъемностью, сообщили из конструкторского бюро. Российские военные планируют в ближайшее время вводить в строй новый fpv-дрон, способный транспортировать вес до 8 кг. Ожидается, что данное беспилотное средство будет использоваться для атак на стратегические цели украинских войск, включая тяжелую военную технику ВСУ и позиции украинских сил. Интересно отметить, что первый американский танк Abrams был уничтожен именно дроном "Пиранья".

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Это улучшенная модификация, оборудованная всеми функциями предыдущих версий, но также с добавленными возможностями: быстросъёмная фиксация аккумуляторов, система стабилизации камер, возможность размещения сразу нескольких камер для мультиспектральной работы и система стабилизации при выходе из строя одного или двух двигателей - цитируют "Известия" представителя КБ.

Еще одной особенностью дронов "Пиранья" является способность противостоять средствам радиоэлектронной борьбы противоборствующей стороны. Специалисты компании создали мультичастотную систему связи, позволяющую менять частоты в радиоканалах во время работы в зависимости от потребностей оператора.

Эта технология осуществлена на специфических частотах, что придает новое преимущество над ВСУ. Таким образом, система РЭБ не способна помешать действиям данного дрона, поскольку оператор способен изменить частоту сигнала. Это действительно значительный шаг вперед.